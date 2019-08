Guy Parmelin passe sa première épreuve du feu avec le Mercosur

Le ministre de l’Économie devra se battre sur plusieurs fronts

Les Verts



Les écologistes étaient les premiers à dégainer, samedi dernier, jugeant l’annonce de Guy Parmelin «inopportune», alors que la forêt amazonienne est en flammes. Le parti est un opposant de la première heure au Mercosur, et aux accords de libre-échange en général. «Pour les Verts, la préservation de ce poumon d’oxygène et de biodiversité passe avant les intérêts commerciaux», explique la vice-présidente du parti, Lisa Mazzone. Samedi, les délégués des Verts voteront sur la préparation d’un référendum «pour le cas où le parlement ne mettrait pas un frein à cet accord», précise la Genevoise.





«Tant que le gouvernement brésilien, dirigé par le président populiste de droite Jair Bolsonaro, ne remplit pas ses obligations de protection de l’environnement et ne protège pas mieux la forêt tropicale, le PS ne soutiendra pas cet accord.» Le communiqué diffusé ce lundi est clair. «Dans les accords de libre-échange, les chapitres sur la durabilité ne servent à rien s’ils ne sont pas juridiquement contraignants et appliqués, précise Ada Marra (PS/VD). Dans le cas du Brésil, nous sommes loin d’y parvenir.» Pour la Vaudoise, une signature est donc actuellement hors de question.Avec un tel accord, ce sont davantage de produits issus du Mercosur qui arriveront sur nos étals. «Nous exigeons une traçabilité et un étiquetage sans faille, déclare Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs. Certaines pratiques illégales en Suisse, comme le clonage, les stimulateurs de croissance ou des élevages de centaines de milliers de bêtes, sont autorisées dans le Mercosur. Les contrôles et la déclaration des denrées importées doivent être améliorés. Le consommateur doit savoir comment la viande qu’il achète – ou qu’il commande au restaurant – a été produite.»Monté aux barricades très tôt, le milieu agricole a depuis mis de l’eau dans son vin. «Nous allons analyser l’accord en détail, dit Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans. Et voir si nos conditions ont été acceptées afin de ne pas mettre en péril nos produits sensibles.» À la question de la durabilité s’ajoute celle des pesticides, le Brésil étant l’utilisateur numéro un du monde. Plus de 250 produits ont été homologués par le président Bolsonaro. «Comment ont-ils été pris en compte?» s’interroge le Fribourgeois, qui craint que l’accord ne vienne torpiller les efforts faits en Suisse.