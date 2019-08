Greta Thunberg et Jacques Dubochet réunis pour une initiative européenne à Lausanne

Greta Thunberg et Jacques Dubochet, côte à côte à l'Université de Lausanne. C'est l'image qu'attendent ce lundi les 450 grévistes issus de 37 pays d’Europe qui participent au sommet Smile For Future jusqu'à vendredi. Les deux personnalités doivent donner une conférence de presse en milieu de journée.

L’initiative d’action face à l’urgence climatique présentée ce lundi à la presse appelle l’Union européenne à se fixer des buts plus ambitieux dans le cadre du réchauffement limité à 1,5 degré. Elle se base essentiellement sur quatre points. Le premier est la réduction des émissions de CO2 de 80% d’ici à 2030, pour arriver à la neutralité carbone en 2035. C’est plus ambitieux que l'horizon 2050 de l’accord de Paris. Les initiants demandent également une surtaxe des biens importés dans l’Union, en raison des gaz à effet de serre qu’ils produisent. L’Union européenne serait ainsi sur un même niveau que les pays qui ne respectent pas l’objectif de 1,5 degré.

«Plus de demi-mesures»

Troisième point, les traités de libre-échange ne doivent être signés qu’avec des pays respectant ce même objectif. Une entité neutre, comme le Climate Action Tracker, serait en charge de la surveillance. Enfin, l’Union européenne devrait créer gratuitement du matériel d’éducation qui ne mette pas seulement en lumière les causes et les effets de la crise climatique, mais qui offre différentes solutions au problème. «Nous devons avoir un leadership fort et ambitieux au niveau de l’Union européenne, a déclaré la Danoise Astrid Budolfsen, membre du comité citoyen. Nous ne pouvons plus soutenir des demi-mesures. Il est temps d’agir.»

L’initiative doit récolter dès septembre et en un an un million de signatures dans sept pays membres. La Commission européenne devra ensuite se prononcer sur le texte qui fait office de suggestion et non de référendum ou de pétition.

Les participants au sommet européen de Fridays for Future (FFF) à Lausanne, le plus grand à ce jour, vont échanger sur leurs expériences afin de concrétiser leurs revendications. Des assemblées plénières sont au programme, des discussions avec des scientifiques et experts, ainsi qu’une grève, vendredi, dans les rues de Lausanne. Il s’agit aussi de planifier les manifestations mondiales prévues à la fin de septembre à l’occasion du sommet des Nations Unies pour le climat.

Brochette de personnalités

Outre Greta Thunberg et Jacques Dubochet, des personnalités politiques ou scientifiques seront cette semaine à Lausanne, comme Roger Hallam, cofondateur d'Extinction Rebellion, Ernst von Weizsäcker, président d’honneur du Club de Rome, Kaveh Madani, ancien vice-président de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, ou encore Jean-Pascal van Ypersele, vice-président du groupe de travail II du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui doit rendre vendredi un rapport spécial sur l’impact du changement climatique sur les terres.