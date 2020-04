Gare aux caries, les dentistes vont rouvrir

Ça y est, les dentistes rouvrent. Comme l’épidémie de coronavirus marque le pas, les cabinets pourront à nouveau recevoir leurs patients dès la semaine prochaine. Une activité qui avait été mise entre parenthèses. «Il était grand temps que la population puisse de nouveau être suivie et soignée afin de prévenir toute dégradation de son état buccodentaire», souligne Olivier Marmy, membre du comité central de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO).

Pour ce faire, les normes d’hygiène ont été renforcées. «Déjà très strictes en temps normal, elles ont été complétées par des mesures supplémentaires telles que le triage des patients à risque ou le respect de la distanciation sociale dans la salle d’attente.» La période s’est révélée difficile pour la profession. Seules les interventions urgentes étaient autorisées par la Confédération depuis l’entrée en force du semi-confinement le 20 mars dernier. «J’ai été contraint de repousser environ un rendez-vous sur deux depuis, ne relevant pas de soins indispensables», détaille Thomas G. J. Varga, dentiste à Lausanne.

Des revenus en chute libre

En clair, le praticien a vu ses revenus fondre de 50%. «Mais je ne suis pas forcément représentatif, car mon cabinet se trouve à proximité de la gare, ce qui draine beaucoup d’urgences», ajoute-t-il. L’ensemble de la profession s’en tire moins bien, comme le confirme Marco Tackenberg, porte-parole de la SSO: «En moyenne, une baisse du chiffre d’affaires de 95% nous a été rapportée par nos membres.» Les dentistes ont dû faire le dos rond. La Confédération ne leur a accordé aucune aide directe. «Nos employés ont pu bénéficier du chômage partiel», nuance Thomas G. J. Varga. Assistantes et assistants dentaires, ainsi que secrétaires, se sont vus garantir 80% de leur salaire. «Certains de mes confrères ont pu obtenir un prêt bancaire garanti par la Confédération à des conditions attractives dans le cadre du plan de soutien économique du gouvernement fédéral», ajoute le dentiste lausannois.

Aucune aide directe

Quid de l’aide directe proposée récemment à (presque) tous les indépendants? Les dentistes n’ont pas pu en profiter, cette dernière étant réservée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à 90'000 francs. «En principe, un dentiste qui travaille à 100% gagne davantage», souligne-t-il. En général, le salaire d’un praticien se situe plutôt entre 120'000 et 150'000 francs, et il peut atteindre 200'000 francs si le cabinet tourne à plein régime.

La réouverture des cabinets va s’accompagner de mesures sanitaires draconiennes. «Nous effectuerons un triage strict au téléphone, insiste Thomas G. J. Varga. Des symptômes de fièvre, une toux sèche ou des courbatures peuvent indiquer une infection au coronavirus.»

Gants, lunettes et masques

Dans le cabinet, tout comme les gants et les lunettes de protection, les masques seront obligatoires pour le personnel soignant. «En principe des masques FFP2 assez performants, mais rien n’empêche de porter des FFP3 plus élaborés dans certains cas», confie-t-il. La désinfection des mains sera systématique, les ongles coupés court et sans vernis. Les clients aussi avanceront couverts. «Nous leur proposerons des masques, un modèle grand public de type N95.» Tout le monde sera protégé, donc.

Les salles d’attente ne vont pas pour autant se remplir. «Nous éviterons d’avoir plus de deux patients qui attendent en même temps, assure-t-il. Nous saurons nous adapter, car nous travaillons essentiellement sur rendez-vous.» Les normes édictées par la SSO vont particulièrement loin en la matière: «Les patients sont immédiatement introduits dans la salle de soins. À titre exceptionnel, il est possible de les faire patienter durant quinze minutes au plus dans la salle d’attente.» Les clients apprécieront à coup sûr. Caries et autre parodontie n’ont plus qu’à bien se tenir.