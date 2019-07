Gare aux faux billets au Montreux Jazz Festival

Un ressortissant belge de 33 ans a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche par des agents de la sécurité du Montreux Jazz Festival. Il tentait en effet de de payer ses achats à un stand avec une fausse coupure de 100 euros. L'homme a alors utilisé un spray au poivre contre eux et tenté de s'enfuir.

Les agents de Police Riviera sont ensuite arrivés et ont pu interpeller et maîtriser le suspect qui s’opposait à son arrestation. Conduit d'abord au poste de police, il a dû être acheminé à l’hôpital où il a reçu des soins, après avoir été blessé lors de son interpellation, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Il s'avère que le Belge était en possession de faux euros en diverses coupures pour un montant de 2900 euros. Il avait sur lui également plus de 3000 francs en vrais billets. Il a reconnu avoir écoulé durant la soirée une trentaine de faux billets et avoir ainsi obtenu les coupures suisses trouvées en sa possession. La police vaudoise précise encore que l'individu a admis avoir déjà procédé de la sorte dans plusieurs commerces du canton ces dernières semaines.

A noter que l'homme, dont l’identité doit encore être vérifiée, est domicilié dans le canton de Fribourg. Il était en outre en possession de faux papiers d’identité. Une enquête a été ouverte. Le suspect a été placé en détention provisoire pour 3 mois.

La Police cantonale vaudoise met du coup en garde la population et les commerçants contre une recrudescence de mise en circulation de fausses coupures de 50 et 100 euros en Suisse romande. Leur identification peut être difficile sans moyens techniques. En cas de doute, il est recommandé de refuser la coupure proposée et de favoriser des moyens de paiements alternatifs, précise-t-elle.