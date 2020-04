La FRC propose un fonds de garantie

L'aide publique pour les entreprises devrait être conditionnée à des garanties offertes aux consommateurs, estime mardi la Fédération romande des consommateurs (FRC) qui appelle aussi ces derniers à se montrer «arrangeants». Elle demande aussi la mise en place d'un fonds de garantie.

Pour la FRC, les remboursements peuvent être fait sous forme de bons ou des compensations telles qu'une prolongation de la durée d'un contrat, lorsque de petits montants sont en jeu. «Mais ces mesures doivent être prises d'entente avec les consommateurs afin de s'assurer qu'ils ne soient pas lésés et, surtout, qu'à terme, les prestations soient garanties».

Communiqué de presse: conséquences du coronavirus - les consommateurs doivent être intégrés dans les accords de branche! https://t.co/Vl4MDDZAso Chacun doit faire un effort, mais les contribuables ne doivent pas payer à double. — FRC (@frc_CH) April 7, 2020

Pas de soutien à double

A ce titre, la FRC demande qu'un fond de garantie soit rapidement mis en place. Celui-ci permettrait d'assurer que les consommateurs s'étant montrés solidaires avec l'économie (en acceptant des avoirs à la place d'un remboursement ou en souscrivant maintenant de nouvelles prestations par exemple), ne se retrouvent pas lésés dans l'éventualité où le prestataire ne résisterait pas à la crise actuelle, peut-on lire dans le communiqué.

La FRC estime également que l'aide publique octroyée aux entreprises devrait être conditionnée à des garanties offertes aux consommateurs pour éviter que ceux-ci aient à contribuer deux fois à leur soutien. Et de prendre en exemple le cas de certaines agences de voyages ou compagnies aériennes, tenues au remboursement en cas d'annulation non imputable au consommateur et qui s'y refusent purement et simplement. mais qui parallèlement demandent une aide publique. (ats/nxp)