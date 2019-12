Le fourgon attaqué à Daillens n'avait qu’un blindage léger

Sécurité

La branche durcit le ton

L’actualité sécuritaire sur les convois de fonds portait, cet été encore, sur le renforcement du blindage des véhicules qui circulent la nuit, soit de 22h à 5h. Cet énième braquage, qui s’est déroulé à 19h40, change beaucoup de choses. Pour la profession, c’est un électrochoc. Une prise de conscience que l’amélioration de la sécurité doit être beaucoup plus large. Joint mardi au téléphone, Luc A. Sergy semblait encore sous le choc. Mais pas abattu. Au contraire, le directeur de l’Association des entreprises suisses de services de sécurité (AESS), qui comprend le transport d’argent, ne tergiverse plus. Il veut désormais agir le plus rapidement possible. Selon lui, cette dernière attaque a encore une fois mis en danger de mort le personnel. Pour l’AESS, cela ne peut plus continuer ainsi. «Notre objectif principal est la sécurité de notre personnel», assène-t-il.

Luc A. Sergy exige trois mesures à prendre immédiatement. Premièrement, la généralisation du blindage renforcé des véhicules, de nuit comme de jour. Le semi-blindage n’est plus assez sûr. Deuxièmement, le directeur de l’AESS constate que les montants transportés, qui se calculent en millions de francs, attirent les braqueurs, qui ne lésinent pas sur les moyens. Il estime qu’il faut diminuer les montants convoyés afin de rendre les attaques beaucoup moins rentables et plus risquées. Quitte à multiplier le nombre de convois, ce qui coûtera plus cher. Enfin, le patron de l’AESS estime qu’il est temps d’installer un système de destruction des billets en cas d’agression. Ce système doit être imposé partout, sans exception. «Nous devons discuter de tout cela très rapidement avec les professionnels de la branche et les autorités», ajoute Luc A. Sergy. Certaines de ces mesures ont déjà été adoptées dans d’autres pays européens, la France notamment.



Dominique Botti