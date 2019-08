Fortes pluies et inondations au menu

Il a plu très fort les 24 dernières heures dans certaines régions de Suisse. Selon MétéoSuisse, entre 40 et 60 millimètres de pluie ont été mesurés dans les Alpes centrales et orientales entre lundi soir et mercredi matin. Le niveau de danger de trois sur cinq s'applique à l'ensemble du Rhin alpin en raison d'une forte hausse du niveau du fleuve.

Les averses ont également été importantes en Valais. A Monthey (VS), la Vièze, un affluent du Rhône, menaçait mardi de déborder. La rivière a toutefois amorcé sa décrue vers 19h30. Elle demeure cependant sous surveillance, selon les autorités de la ville.

Saint-Gall touché

De fortes pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs régions du canton de St-Gall dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs maisons et des routes ont été envahies par les eaux. Personne n'a été blessé, a indiqué la police cantonale de St-Gall.

Les pompiers sont intervenus seize fois depuis mardi soir pour lutter contre des inondations, a déclaré un porte-parole de la police à l'agence de presse Keystone-ATS. Le Rheintal a été le plus touché. A Grabs (SG), un ruisseau a débordé et ses eaux se sont répandues dans plusieurs maisons.

Au-dessus de Mels (SG), un glissement de terrain s'est abattu sur une route. La chaussée doit être dégagée et sera à nouveau ouverte à la circulation pendant la journée, a ajouté le porte-parole. (ats/nxp)