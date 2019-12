Feu vert à la rente-pont pour les sexagénaires au chômage

Bonne nouvelle pour les chômeurs âgés et de longue durée. Le Conseil des États a largement accepté la création d’une nouvelle assurance sociale sous la forme d’une rente-pont. Elle viendrait en aide aux sexagénaires qui ont épuisé leur droit au chômage et qui remplissent certaines conditions (lire en encadré). À la dernière minute, les États ont cependant demandé, au désespoir du ministre Alain Berset, que cette rente-pont s’étende jusqu’à la préretraite et non jusqu’à la retraite complète.

Le principe de cette rente-pont, qui est ardemment soutenue à gauche, a donné lieu à des échanges musclés au sein de la droite. L’UDC est remontée comme un coucou. «Nous avons de gros problèmes d’assainissement de l’AVS et du 2e pilier et vous voulez créer une nouvelle aide sociale, s’emporte Alex Kuprecht (SZ). Il suffit qu’une récession arrive et cette rente-pont coûtera 500millions par année.»

Josef Dittli (PLR) réplique. «On ne parle pas de statistiques mais de personnes qui ont travaillé toute leur vie. Elles sont actuellement prises au piège quand elles ont épuisé leur droit au chômage. On leur dit à l’aide sociale: «Soyez pauvres avant qu’on vous aide.» C’est humiliant. On pousse les gens à la pauvreté pour le restant de leur vie.»

Inutile

Peter Hegglin (PDC/ZG), ancien président de la conférence des directeurs des Finances, concède qu’il y a des cas très difficiles. «Mais il faut avoir une vision globale. Le chômage des 55+ est en diminution. Alors pourquoi leur verser une rente à ces seniors alors que l’économie aura toujours plus besoin de main-d’œuvre. Et que dites-vous à un jeune père de famille qui a épuisé son droit au chômage? Lui n’aura pas droit à une rente-pont.»

«Ces seniors au chômage ne demandent qu’à travailler. Mais ils ne trouvent rien!»

Son collègue de parti Pirmin Bischof (PDC/SO) n’en croit pas ses oreilles. «Quand on vous écoute, on a l’impression qu’il n’y a pas de problème. Mais ces seniors au chômage ne demandent qu’à travailler. Ils ont fait ça toute leur vie. Mais ils ne trouvent rien!» D’autres élus mentionnent le fait que, malgré des centaines de lettres pour répondre à des offres d’emplois, les 55+ se heurtent à un mur: trop vieux, formation inadéquate ou trop chers.

Pour Thomas Minder (Ind/SH), la raison principale des difficulté des chômeurs âgés se trouve dans la libre circulation des personnes. «Les Suisses sont exposés à la concurrence énorme des travailleurs venus de l’UE. L’employeur préfère engager ces derniers car ils sont plus jeunes et moins chers. Avec la rente-pont, vous allez inciter les entreprises suisses à se débarrasser de leurs travailleurs âgés en ayant bonne conscience.»

Pour les cas dramatiques

Le ministre Alain Berset dément que la rente-pont serve d’alibi facile aux employeurs pour dégraisser. «Si c’était le cas, les employeurs pourraient déjà licencier à tour de bras en se disant que les personnes vont de toute façon toucher l’assurance chômage. Vous croyez vraiment qu’un employeur va s’amuser à calculer si une personne a droit à une rente-pont pour la licencier l’esprit léger? Cela ne tient pas debout.»

Le chef du Département de l’intérieur martèle que cette rente ne s’adresse qu’à quelques milliers de personnes en Suisse mais dont la situation est dramatique. Par 31 voix contre 14, les États le suivent et acceptent la création d’une rente-pont. Mais quand on passe au détail de la loi, les choses se gâtent et le sourire d’Alain Berset se crispe méchamment.

Qui lui fait des misères? L’entrepreneur zurichois Ruedi Noser (PLR). Celui-ci veut rediscuter des modalités de la rente-pont. Il craint que les prestations financières soient un peu trop élevées et incitent les gens à quitter le marché de l’emploi. Il propose donc de limiter la rente-pont jusqu’à l’âge où le senior au chômage a la possibilité de prendre une retraite anticipée. Alain Berset tente de renverser la vapeur. «On ne peut pas contraindre quelqu’un à une retraite anticipée. Ce serait un ovni dans notre système social.» Plusieurs votes dans cette direction se succèdent et Berset les perd à quelques voix près.

«Une perte de 13% à vie»

Le débat terminé, nous croisons dans les couloirs le conseiller national et ancien conseiller d’État vaudois Pierre-Yves Maillard, un des pères de la rente-pont dans son canton. Que pense-t-il de la décision des États? Il se réjouit de l’acceptation de la nouvelle assurance mais trouve contre-productif la solution Noser. «Si on dit aux gens de prendre une retraite anticipée au lieu de la rente-pont, ils vont perdre à vie 13% de leur revenu. Alors soit ils ont droit aux prestations complémentaires et cette perte est compensée. Soit ils n’y ont pas droit, et ils préféreront aller une année ou deux à l’aide sociale pour protéger leur rente.» Il est confiant que le Conseil national reverra la copie des États.