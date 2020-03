Les femmes en première ligne contre la pandémie

Rarement les femmes auront été aussi présentes sur une ligne de front que dans la guerre contre le coronavirus. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, le personnel de santé est en effet féminin à 82%, sur quelque 280'000 emplois au total en 2018. Plus de 86% des infirmiers sont des infirmières. Plus de la moitié des médecins sont des doctoresses. Qu’il s’agisse d’assistantes médicales, de prestataires de soins à domicile, de sages-femmes ou encore de pharmaciennes, la majorité des professions mobilisées auprès des patients sont féminines à plus de 80% (voir infographie ci-dessous).

Dans l’autre secteur désigné comme essentiel dans cette crise, le constat est le même. Les effectifs du commerce de détail sont ainsi à 71% féminins sur une force de travail de 190'000 personnes. Difficile de dire quelle proportion est active dans les commerces de première nécessité, sachant que les magasins non essentiels sont fermés. Les statistiques des grands distributeurs offrent néanmoins un point de repère, avec 61% de femmes dans les effectifs chez Migros et 62% chez Coop.

La pression monte

Ces femmes sont particulièrement exposées, aussi bien à la maladie –avec la crainte omniprésente du manque de matériel de protection– qu’aux effets indirects de la mobilisation. Ce constat n’a pas échappé aux différents collectifs de la grève féministe qui, depuis quelques jours, demandent en chœur plusieurs mesures. Parmi elles: le confinement général, mesure radicale pour protéger au maximum le personnel mobilisé, mais également la gratuité des systèmes de garde, invoquant que «ce n’est pas aux femmes de payer le prix de la crise».

«La charge mentale qui pèse sur ces femmes est démultipliée. Elles sont au front face à la pandémie, mais elles le sont aussi à la maison car elles doivent faire face aux attentes de leurs proches», résume Mélanie Glayre, du collectif Grève féministe Fribourg. Son groupe a particulièrement réagi, en fin de semaine dernière, à la décision du gouvernement cantonal d’étendre les horaires d’ouverture des magasins de 6h à 20h.

Car la pression monte inexorablement sur les personnels essentiels. En fin de semaine passée, le Conseil fédéral a annoncé qu’il suspendait les dispositions de la loi concernant le temps de travail et de repos afin d’augmenter la disponibilité des soignants. «Indépendamment de leur taux d’occupation, on pourra leur demander de travailler plus que 50 heures par semaine. Il n’y aura plus de plafond. C’est une décision absurde. Ces femmes doivent pouvoir décrocher», tonne Beatriz Rosende, secrétaire centrale responsable du secteur de la santé au Syndicat des services publics (SSP). Lors d’une rencontre, mardi matin, entre les partenaires sociaux et le conseiller fédéral Guy Parmelin, l’Union syndicale suisse a demandé au gouvernement de revenir en arrière sur ce point.

Casse-tête à la maison

Pour donner de l’air au personnel soignant, les autorités ont annoncé qu’il aurait un accès prioritaire aux systèmes de garde malgré la fermeture des crèches et des écoles. «Cela ne veut pas dire que l’accès est garanti. Les horaires du peu de structures ouvertes restent peu adaptés aux horaires de travail dans la santé», pointe néanmoins Mélanie Glayre.

Lise*, soignante à l’Hôpital cantonal de Fribourg et mère de deux enfants en âge scolaire, explique son casse-tête: «Mon mari est au front comme moi, et nous commençons tous les deux tôt le matin. Avant, nous nous organisions avec ma belle-mère, qui a 78 ans. Ce n’est plus possible.» Pour faire face, le couple n’a d’autre choix que de puiser dans ses congés. «Depuis la crise, je bénéficie de dix jours payés au lieu de cinq pour m’occuper de mes enfants en cas de besoin. Ils seront vite épuisés. Si en plus on augmente mon temps de travail, je ne sais pas comment je me débrouillerai», relève la jeune femme.

La question de la garde se pose avec acuité également pour les employées et employées du commerce d’alimentation. Les autorités l’ont reconnu, notamment dans le canton de Vaud, où le service d’accueil scolaire s’adresse également à eux. Les choses seraient toutefois moins claires au niveau des crèches. «À notre demande, les autorités nous ont confirmé que le personnel de vente est aussi prioritaire, mais nous ne savons pas quelles structures sont encore ouvertes pour pouvoir informer les gens», pointe Giorgio Mancuso, secrétaire syndical chez Unia Vaud.

Peur de perdre son emploi

Le syndicaliste s’insurge en outre contre l’attitude des grands groupes de détaillants. «Le mot d’ordre jusqu’ici est que les employés ont trois jours pour organiser des solutions de garde. Au-delà ils doivent prendre sur leurs vacances. C’est faux!» Il relève que, selon le Code des obligations, les employés qui sont empêchés de travailler pour accomplir une obligation d’entretien peuvent recevoir leur salaire pendant trois semaines dès la première année de service.

«Les maris de ces femmes n’ont souvent pas accès au télétravail. Elles se retrouvent seules face au défi de savoir quoi faire de leurs enfants alors que leur employeur fait pression sur elles, rapporte Giorgio Mancuso. Beaucoup d’employés du commerce d’alimentation expriment leur peur de perdre leur travail faute de trouver des solutions. Toutes sont des femmes.»

* Prénom d’emprunt