Femmes et seniors veulent ravir le National

Jamais les élections fédérales n'ont réuni autant de candidats au Conseil national qu'en 2019. Dans les 20 cantons qui ont recensé les listes, le nombre de prétendants grimpe de 17% par rapport à 2015, année record jusque-là. Femmes et seniors y sont pour beaucoup.

Plus de 4600 hommes et femmes se présentent, le 20 octobre prochain, à l'élection au Conseil national, selon le décompte de Keystone-ATS, basé sur les chiffres délivrés par les 20 cantons dont le délai d'enregistrement des listes est échu. Dans les six cantons restants (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris et les deux Appenzells), l'élection à la Chambre du peuple désigne un seul élu ou une seule élue.

Le nombre de listes présentées a augmenté de manière encore plus prononcée que celui des candidats. Cette évolution est sans doute due à un nouveau règlement qui permet aux partis de s'épargner désormais des récoltes de signatures pour leurs éventuelles sous-listes thématiques.

Baisse à Genève et Neuchâtel

Trois cantons font toutefois exception à la tendance nationale à la hausse: Genève a enregistré deux candidats de moins qu'en 2015, Neuchâtel sept de moins et Zurich a recensé trois listes de moins qu'il y a quatre ans.

Les listes zurichoises sont, en revanche, bien remplies: au final, le canton le plus peuplé de Suisse compte 93 candidats de plus qu'en 2015, soit 966 personnes pour 35 sièges disponibles.

Femmes plus nombreuses, mieux placées

Zurich s'illustre aussi avec une hausse marquée de la représentation féminine sur ses listes. Celle-ci passe de 35 à 43% en quatre ans. Le canton se rapprochant le plus de la parité est Bâle-Ville, avec 46% de candidates au National. Bâle-Campagne suit avec 44%. Genève (43%), Berne (42,1%), Fribourg et Neuchâtel (40%) font également partie de la moitié des cantons proposant au moins 40% de femmes.

Vaud se trouve juste en dessous de cette barre avec 39%. En Valais, le nombre de candidates a doublé, mais leur part n'atteint pas plus de 38%. La proportion est identique dans le Jura. Schwyz est, lui, le seul canton à enregistrer une baisse de la représentation féminine sur ses listes, à 35%.

Autre évolution globalement favorable aux femmes, leur position sur les listes s'améliore. Dans le canton de Zurich par exemple, les femmes occupent en moyenne la moitié des cinq premières positions des listes.

Seniors en renfort

La situation des seniors de la politique progresse elle aussi. Dans ce domaine, l'Argovie joue un rôle avant-coureur. Le conseiller national Maximilian Reimann (UDC), âgé de 77 ans, y emmène une liste «Team 65 », alors que son collègue de parti Luzi Stamm, âgé de 66 ans, y propose sa propre liste.

Dans le canton de Zurich, l'UDC présente également une liste de seniors, baptisée «55 ». Celle-ci est emmenée par l'avocat du milieu de la nuit Valentin Landmann, élu au printemps député au Grand Conseil. L'ancien directeur de la communication de la FIFA Guido Tognoni y figure aussi.

A gauche, socialistes et Verts proposent également des listes de politiciens âgés dans plusieurs cantons. L'organisation interne au PS «55plus» présente des sous-listes apparentées. Côté écolo, on en fait de même avec les «Panthères vertes» et les «Seniors pour le climat».

Le délai pour le dépôt des listes échoit lundi prochain à Obwald et Nidwald. Uri et les deux Appenzells ne connaissent pas de délai de dépôt de listes, alors qu'à Glaris, les candidatures peuvent être annoncées jusqu'aux derniers jours précédant l'élection. (ats/nxp)