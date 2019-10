Le peuple dirait non à un conseiller fédéral Vert

Qui a voté quoi?

Les Verts ont fait le plein chez les femmes (16% des électrices ont soutenu ce parti, contre 10% des électeurs), chez les jeunes (17% des 18-34 ans, contre 9% des plus de 65 ans), chez les personnes qui ont fait des études supérieures (18% des personnes ayant un diplôme universitaire ou d'une haute école, contre 12% des électeurs ayant suivi l'école obligatoire). On a clairement assisté à un report de voix provenant du Parti socialiste: 20% de ceux qui ont voté PS en 2015 ont cette fois choisi les Verts, ce qui représente le déplacement le plus important de cette élection. Ajoutons que 19% de celles et ceux qui ne s'étaient pas rendus aux urnes en 2015 ont cette fois déposé un bulletin vert. Sans surprise, le débat climatique a pesé de tout son poids puisque 45% de celles et ceux qui ont choisi les Verts estiment que ce parti a des solutions pour un problème urgent, et 28% des Vert'libéraux - deux pourcentages plus élevés que ceux des autres partis sur ce point.



Les Vert'libéraux, eux, ont surtout attiré les salaires les plus élevés (13% de ceux qui gagnent plus de 11'000 francs, contre 6% pour ceux qui gagnent moins de 3000 francs), ainsi que les personnes avec un diplôme universitaire ou d'une haute école (14%). Les Vert'libéraux ont aussi bénéficié d'un report de voix provenant du PBD (14% des électeurs qui avaient choisi ce parti en 2015 ont cette fois voté PVL).



Pour les sondés, le problème le plus urgent n'est toutefois pas le dérèglement climatique. Leurs principaux soucis? Les coûts de la santé (62%), les retraites (59%) puis le climat (52%). La relation à l'Union européenne (42%) et la migration (41%) apparaissent plus bas.