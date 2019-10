Santé et AVS: des candidats genevois livrent leurs solutions

Selon le dernier sondage réalisé par Tamedia, les coûts de la santé et la prévoyance vieillesse sont les deux sujets de préoccupation majeurs des Suisses (29 septembre 2019). Ils devancent même la problématique du réchauffement climatique. Les candidats genevois aux élections fédérales que nous avons questionnés ne manquent pas d’idées pour améliorer la situation de l’AVS et freiner la hausse des primes d’assurance maladie. Mais de là à convaincre la majorité de l’Assemblée fédérale, il reste un long chemin à parcourir.

1. LAMal: les réformes structurelles

Entrée en vigueur en 1996, la loi sur l’assurance maladie (LAMal) a fait l’objet de plusieurs révisions partielles et d’une multitude de mesures. Mais le malaise persiste. On peut diviser les propositions avancées par les sept candidats interrogés en deux catégories: celles qui visent à partager autrement la facture et celles, plus structurelles, qui s’attaquent à l’évolution des coûts de la santé.

Se situant dans la deuxième catégorie, le candidat au National Thomas Bläsi (UDC) estime possible de réduire les primes de 20 à 25%. Comment? «LA FMH évalue par exemple à 20% la surconsommation médicale en Suisse, commence-t-il. Voilà une friche d’économies possibles, tout comme une meilleure maîtrise des examens médicaux.» Mais pour atteindre une baisse de 25%, il faudra aller plus loin. «Il y a deux méthodes. Soit les acteurs de la santé trouvent eux-mêmes des économies, soit le Conseil fédéral montre les muscles face aux caisses maladie et exige une baisse de 20 à 25%. Ce n’est pas très intelligent, et je préfère la première méthode, mais ça pourrait être efficace.»

La députée PDC Delphine Bachmann, qui vise également le National, veut combattre l’opacité du fonctionnement des assurances maladie et limiter leurs réserves. «Je suis également assez favorable à un projet pilote de caisse de compensation cantonale, ajoute la députée. Il faut essayer de nouveaux modèles et en dresser le bilan.» «Nous avons un système de soins exemplaire et de qualité, souligne en premier lieu le député PLR Murat Julian Alder (en lice pour le Conseil national). Je pense qu’il n’y a pas de remède miracle pour contenir les coûts de la santé, mais que la solution se trouve dans l’application d’une multitude de mesures. Évidemment, lorsque l’augmentation des primes est plus élevée que celle des coûts, cela ne va pas. Il faudra par exemple revoir le système des réserves. Au-delà, il est absolument nécessaire de responsabiliser tous les acteurs du système.»

Plus original, il propose de créer une épargne de prévoyance santé obligatoire dès l’âge de 55 ans, destinée à couvrir les coûts des soins liés au 4e âge. «Je n’ai pas la prétention d’avoir raison et encore moins d’avoir une baguette magique», prévient toutefois Murat Julian Alder.

2. Haro sur les caisses d’assurance maladie

Le député MCG François Baertschi (Conseil national et Conseil des États) cible principalement le pouvoir des caisses maladie. «Nous avons une vision très critique du système, explique le député. L’absence de transparence et la puissance du lobby des assurances ne peuvent plus se perpétuer. Nous voulons une gestion plus cantonale de la santé, à commencer par la création d’une caisse de compensation cantonale. Nous nous battrons pour que cela devienne possible.»

Sur un autre front, François Baertschi entend limiter l’ouverture débridée de nouveaux cabinets et mieux cadrer les prestations de radiologie. «Dans ce secteur, c’est l’offre qui crée la demande», conclut-il.

3. La gauche centrée sur la facture

Sur sa gauche, les combats immédiats relèvent davantage de la manière de répartir le montant de la facture. «La prochaine échéance, c’est effectivement l’initiative socialiste qui vise à limiter à 10% au maximum du revenu du ménage le montant de la prime, estime la députée Verte Delphine Klopfenstein Broggini (Conseil national). À Genève, c’est le contre-projet à une initiative identique – augmentation des subsides – qui a été choisi. Mais cela va dans le bon sens.»

«À terme, c’est bien vers la création d’une caisse publique unique qu’il faudra tendre, poursuit la députée. Cela reste difficile devant le peuple, car ce débat est noyauté par les lobbies des caisses et de la pharma.»

Ce n’est évidemment pas l’ancienne députée socialiste Lydia Schneider Hausser (National) qui la contredira. Si elle plaide pour une reprise en main de tout le système, la députée juge que «ce qui est fondamental et urgent, c’est d’obtenir la transparence des caisses maladie et de revoir le système des réserves». La députée aimerait également en finir avec la possibilité de déduire les assurances complémentaires dans sa déclaration fiscale.

«Les différences des montants des primes entre les cantons ne sont également pas acceptables, ajoute-t-elle. Je suis favorable à leur harmonisation au niveau national.»

Enfin, Stéfanie Prezioso, d’Ensemble à Gauche, affirme ne pas être découragée par l’échec devant le peuple, en mars 2007, de l’initiative pour la création d’une caisse unique publique. «L’initiative a tout de même obtenu des très bons scores en Suisse romande, le Jura et Neuchâtel l’ayant même acceptée. Il faudra reprendre ce combat.»

La candidate au National et aux États qualifie l’idée d’une caisse de compensation «de premier pas intéressant», mais cela ne résoudrait pas un problème fondamental pour elle: «Le montant des primes n’est toujours pas proportionnel au revenu. Un système sur le modèle de l’AVS serait, lui, bien plus égalitaire et solidaire. Le vrai scandale, c’est que dans un pays aussi riche que la Suisse, des gens renoncent à des soins parce que cela leur coûte trop cher.»

L’âge de la retraite des femmes au cœur du débat

Le 24 septembre 2017, les Suisses refusaient un projet de réforme des retraites. Mais le conseiller fédéral Alain Berset est revenu au début de l’été avec le projet AVS 21. Comme le premier paquet, la réforme prévoit un passage progressif de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le contexte posé, quel regard portent les candidats genevois sur l’évolution de notre premier pilier?

«La hausse proposée est profondément inégalitaire car elle ne tient pas compte du parcours de vie des femmes (précarité, temps partiels), commente Stéfanie Prezioso, d’EàG. Je trouve ce projet injuste et suis scandalisée qu’Alain Berset ose le présenter après la mobilisation des femmes le 14 juin.»

Comme la précitée, Lydia Schneider Hausser, du PS, est favorable à une fusion du 1er et du 2e pilier. «Le 2e pilier a été pensé dans la perspective d’un développement continu de l’économie, dit-elle. Or, ce n’est plus le cas. Pour moi, l’AVS est la référence, et son système est beaucoup plus égalitaire et sûr.» «À terme, c’est le revenu de base inconditionnel que nous, les Verts, mettons en avant», ajoute encore Delphine Klopfenstein Broggini, des Verts.

Pour le MCG François Baertschi , «il n’est pas très judicieux d’augmenter l’âge de la retraite à l’heure où l’économie rejette déjà les plus de 50 ans. Améliorons déjà les conditions-cadres!»

La droite genevoise n’est pas très emballée non plus. La PDC Delphine Bachmann y est même opposée tant que ne sont pas supprimées les inégalités: «Il faut un système plus souple, qui préserve les professions pénibles et offre aux autres un maximum de flexibilité.»

Le PLR Murat Julian Alder renchérit: «Il faut sortir de la logique d’un âge de la retraite uniforme, explique-t-il. Cela doit dépendre de la pénibilité et de la durée de cotisation. Mais je suis favorable à l’harmonisation de l’âge du départ à la retraite entre les sexes.»

Enfin, l’UDC Thomas Bläsi reconnaît que le moment est délicat pour le 2e pilier mais n’en est pas pour autant favorable à une fusion des deux piliers. «Je suis sensible à l’aspect solidarité de l’AVS, mais je ne suis pas certain que cela donne aux gens les moyens de vivre», conclut-il. E.BY