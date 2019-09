Les Vert’libéraux veulent percer en Suisse romande

Avec les Verts, c’est l’autre formation à qui tout sourit en ce moment. Le 20 octobre prochain, les Vert’libéraux (PVL) devraient figurer parmi les grands gagnants des élections fédérales. Tous les sondages pointent depuis des mois dans cette direction. Le plus récent réalisé par Tamedia (éditeur de ce journal) et publié dans «Le Matin Dimanche» confirme les bonnes perspectives, faisant état d’un bond de 2,6%. Autre indicateur de la bonne forme du parti, les résultats des dernières élections cantonales. Dans le canton de Zurich, il a réalisé la plus grosse progression et décroché neuf nouveaux sièges au parlement. À Lucerne, il a empoché trois nouveaux mandats.

Les États dans le viseur

Si les Vert’libéraux ont les faveurs de la cote, c’est grâce au dossier phare de ces élections: le climat. Mais le parti écolo mène d’autres combats. Libéral sur les questions économiques et progressiste sur les thématiques sociétales, il s’engage en faveur de plus de concurrence ou du mariage pour tous. Parmi ses autres chevaux de bataille figurent aussi les relations avec l’Union européenne. Résolument europhile, il est le seul parti à défendre sans réserves la signature d’un accord-cadre. Ce positionnement à contre-courant lui a permis de rallier à ses côtés des pointures socialistes déçues de la position du parti à la rose sur ce thème. La défection de l’ancienne conseillère nationale zurichoise Chantal Galladé sous la bannière vert’libérale a fait couler beaucoup d’encre en début d’année.

Cliquez pour agrandir

Sous la Coupole fédérale, les Vert’libéraux occupent actuellement huit sièges, tous au Conseil national. Ils devraient pouvoir les défendre. Ils visent en plus trois à cinq mandats supplémentaires, ce qui leur permettrait de revenir aux alentours du niveau qui était le leur avant le recul enregistré lors des fédérales de 2015. À Lucerne, notamment, le parti est en mesure de gagner un siège supplémentaire. La section zurichoise caresse même l’espoir d’envoyer deux nouveaux représentants à la Chambre basse et se mêle sans rougir à la course au Conseil des États, même si les chances de leur candidate Tiana Angelina Moser, cheffe de groupe à Berne, sont ténues. Jusqu’en 2015, le PVL comptait deux sénateurs à Berne.

En Suisse romande, les attentes sont plus mesurées. La Vaudoise et vice-présidente du parti Isabelle Chevalley est la seule élue romande sous la Coupole fédérale. Né d’une scission avec les Verts zurichois, le PVL reste une force politique essentiellement alémanique, peu représentée dans les parlements cantonaux romands – à l’exception de Vaud avec huit sièges. De ce côté de la Sarine, ils se heurtent à la concurrence des Verts, moins à gauche qu’en Suisse alémanique, et d’un PLR à la fibre plus écologique.

Tête de liste vaudoise, Isabelle Chevalley devrait rempiler sans problème pour un troisième mandat au National. Les Vert’libéraux misaient sur la section vaudoise pour gagner un nouveau siège et combler le retard romand. «Mais ce sera compliqué sans alliance avec le PDC, qui n’a pas voulu d’un apparentement avec nous», regrette Isabelle Chevalley. Les espoirs reposent désormais sur le canton de Genève grâce à la coalition du centre (moins le PBD) et aux «casseroles des autres partis». Le vice-président de la Fédération suisse des médecins, Michel Matter, figure en tête de liste.

L’adversaire rose-vert

Pour Isabelle Chevalley, les adversaires sont clairement identifiés: le PS et les Verts. «Contrairement à la gauche, nous proposons des solutions libérales pour l’écologie. Les deux ne sont pas inconciliables. Nous sommes un antidote aux «gilets jaunes». Reste que dans les Grisons ou Lucerne, la formation s’est alliée à la gauche. À sa droite, craint-elle l’impact du virage écologiste du PLR? La Vaudoise pense que les électeurs ne croiront pas à ce changement de position. «Notre défi principal est de mobiliser les électeurs.»