«Il avait le visage en sang et titubait dans la rue»

«Un individu aurait tiré sur des gens à la rue Basse.» Samedi après-midi, de nombreux Grandsonnois essaient de savoir ce qu'il se passe dans la localité du Nord vaudois. Peu après 13h30, des policiers équipés de pistolet mitrailleur sécurisaient le cœur de bourg et bloquaient l'accès de différents quartiers. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant de nombreux véhicules de secours abondent.

D'après des témoignages, plusieurs coups de feu auraient été tirés en début d'après-midi. «J'espère qu'il n'y a pas de blessés mais vu le nombre d'ambulances présentes, je crains le pire», confie sur Facebook une habitante.

La rumeur a très rapidement enflé. Les habitants de Grandson et d'Yverdon ont évoqué tour à tour des décès, un attentat, et des tirs en plusieurs endroits de la région. De source policière, il n'en est rien.

Une importante intervention de police est en cours à Grandson. La REGA est en train d'arriver et la ville est bouclée. @24heuresch — Erwan Le Bec (@ErwanLeBec) February 29, 2020

Sur place, la police cantonale parle d'une grosse intervention dans un appartement du centre-ville. Elle ne confirme ni n'infirme aucun des témoignages des habitants de Grandson, encore sous le choc. La police ne donne pas non plus le nombre de blessés découverts dans cet appartement à l'arrivée des secours.

Les forces de l'ordre répètent que «les faits se sont produits dans un lieu confiné et que la population n'a pas été en danger», mais ne se prononcent pas sur d'éventuels hommes en fuite.

Deux blessés ont été transportés par deux hélicoptères de la REGA depuis le bord du lac de Neuchâtel jusqu'au CHUV de Lausanne. Plusieurs ambulances ont également été déployées. L'état de santé des personnes prises en charge est inconnu.

L'impressionnant dispositif a impliqué les polices neuchâteloises et celles du Nord vaudois, armées, et chargées de bloquer les accès à Grandson. Au centre, la police scientifique, la brigade canine, la gendarmerie, et la Sûreté. Une enquête est ouverte.

De son côté, une commerçante raconte avoir vu un homme, le visage en sang, déambuler devant sa petite entreprise: «Il est monté dans une voiture immatriculée dans le canton de Zurich et s'est enfui.» Une autre confirme. «Je suis sous le choc. Apparemment un marginal. Le type qui discutait avec lui dans la voiture n'avait toutefois pas l'air être amical.» Une autre voiture française est parfois citée des habitants. La police ne livre aucune information quant à cet homme au visage ensanglanté et à ses mystérieux accompagnants.

Malgré les événements, Les Z’ôtres Brandons se dérouleront normalement sur la place du Château, dès 16h. «Entre la pluie, le coronavirus et maintenant ça..., on sera en petit comité, c'est certain», soupire un des organisateurs.

Les brandons de Grandson, déjà en version réduite cette année, sont les seuls du canton, pour l'heure, à avoir échappé aux mesures sanitaires et à l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, décrétées par Berne.

Plusieurs ambulances, 3 hélicos dont la rega, la police scientifique et des hommes en armes. Grandson est méconnaissable. pic.twitter.com/oeOX9xl6K2 — Erwan Le Bec (@ErwanLeBec) February 29, 2020

Une curieuse maison

Tandis que de temps à autres une patrouille fonce dans la région en trombe et qu'un hélicoptère de la police quadrille le ciel, les langues se délient à Grandson sur cette maison du centre, régulièrement suspectée d'héberger un ou plusieurs dealers. «C'est sans doute un règlement de compte, assure un voisin. Depuis le temps qu'on s'en plaint...»