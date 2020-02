Vaste trafic de migrants démantelé

Après de vastes enquêtes menées depuis des mois, la Police cantonale bernoise annonce dans un communiqué avoir démantelé un important trafic de migrants.

Cinq personnes avaient été arrêtées dans cette affaire.

Les trois principaux prévenus avaient été appréhendés en avril 2019 et placés en détention provisoire. Deux hommes se trouvent toujours en détention.

Parmi les cinq suspects figurent trois hommes, domiciliés dans le canton de Berne. Ceux-ci auraient fait passer à plusieurs reprises illégalement des personnes depuis l'étranger en Suisse ou par la Suisse vers les pays voisins ou encore d'avoir organisé des filières d’immigration.

Deux autres personnes soupçonnées d’être impliquées ont également été dénoncées.

30 affaires au moins

Cette enquête fait suite aux investigations, basées sur des éléments provenant d’un cas de passeurs découverts en Autriche et présentant des liens avec le canton de Berne.

Principalement domiciliées dans le canton de Berne, ces personnes sont fortement soupçonnées d’être en lien avec plusieurs affaires de trafic de personnes.

Sur la base des résultats de cette vaste enquête sous la direction du Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales, trois hommes âgés de 29, 36 et 49 ans, domiciliés dans le canton de Berne, se voient reprocher dans 30 affaires au moins, entre juin 2017 et avril 2019, d'avoir transporté illégalement plus de 90 personnes ou organisé des trafics.

Deux autres personnes ont aussi été arrêtées et sont soupçonnées d'être impliquées dans l'organisation des transports des migrants. Il s'agit d'une femme de 23 ans également domiciliée dans le canton de Berne et un homme habitant en Allemagne,

L’enquête révèle que les personnes passées, principalement des adultes originaires du Moyen-Orient, attendaient d’être récupérées au nord de l’Italie pour ensuite être transportées illégalement vers la Suisse ou par la Suisse vers l’Allemagne ou l’Autriche dans des véhicules privés ou des véhicules d’entreprise.

Les voyages avaient été planifiés à l'avance et avaient été payés par les migrants.

Les trois principaux prévenus ont été appréhendés dans le cadre d'une action ciblée au début du mois d'avril 2019 et placés en détention provisoire. Les hommes de 36 et 49 ans se trouvent toujours en détention. Les cinq prévenus devront répondre de leurs actes devant la justice, notamment pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux selon la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI).