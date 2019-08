Une auto fauche deux cyclistes et prend la fuite

Deux cyclistes qui circulaient sur la route cantonale de Gumefens en direction de Rossens ont été fauchés par une voiture dimanche, indique la police fribourgeoise.

Deux cyclistes fauchés par une voiture à Avry-devant-Pont – appel à témoin https://t.co/X9nB3yfNsH — Police cant Fribourg (@PolCantFR) August 25, 2019

Arrivés à Avry-devant-Pont, à la hauteur du garage d’Ogoz, ils ont été dépassés et heurtés latéralement par un véhicule.

Le cycliste de tête, âgé de 29 ans, a été touché à la main par le rétroviseur droit de l’auto et n’a pas été blessé. Le second, âgé de 44 ans, qui suivait immédiatement son coéquipier a été projeté au sol et a été blessé à une épaule. Il s’est rendu dans un hôpital par ses propres moyens.

L’automobiliste responsable a continué sa route sans se soucier des blessures occasionnées. Il ou elle conduisait une petite voiture de couleur claire, modèle récent, immatriculée en Suisse.

Les recherches entreprises par les patrouilles de police dépêchées sur les lieux sont restées vaines.

L’automobiliste fautif ainsi que les témoins éventuels de cet accident sont priés de contacter la Police cantonale fribourgeoise au 026/304.17.17.