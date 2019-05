Un objet suspect oblige la police à boucler une zone

On ne sait pour l'heure pas grand chose de l'objet non identifié qui a provoqué une importante opération de police à Henggart ce vendredi matin, dans le canton de Zurich. Mais craignant probablement le pire et ayant estimé l'objet potentiellement dangereux, la police cantonale de Zurich a bouclé toute la zone avant d'intervenir.

L'entrée de l'autoroute A4 a aussi été fermée à la circulation, a indiqué vendredi la police cantonale zurichoise. Les services spéciaux de la police se sont rendus sur place pour examiner l'objet suspect. L'alerte a été levée à 12h45.

La police n'a pas voulu donner plus de détails sur cette intervention et sur l'objet suspect. Une enquête est en cours. (ats/nxp)