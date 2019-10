Un faux-plafond de la patinoire de Malley s'effondre

Un dispositif de secours est actuellement déployé du côté de la Vaudoise aréna, la nouvelle patinoire du LHC située à Malley. Policiers, ambulanciers et pompiers sont mobilisés à la suite de la chute de 400 mètres carrés de faux-plafond, de l'aggloméré avec un isolant phonique. L'incident est survenu à 10 h 05 dans la partie sud-ouest du bâtiment, là où circulent notamment les cars des télévisions et des supporters adverses.

Des ouvriers travaillaient sur la structure mais il n'y aurait pas de blessés selon Jean-Jacques Schilt, président du Centre sportif de Malley (CSM SA), qui exploite les lieux. «Ils sont allés se cacher sous des camions quand ils ont vu que ça tombait, ils ont eu de la chance», précise-t-il. Le système incendie a été arraché par la chute des matériaux ce qui explique le déclenchement de l'alarme et l'important déploiement des secours.

Le LHC devrait pouvoir jouer

Un procureur est en charge de l'enquête et les raisons de cet effondrement demeurent inconnues. «L'une des hypothèses c'est qu'un ouvrier aurait marché, hier, sur ce faux-plafond», glisse Jean-Jacques Schilt. Et de préciser que la tenue du match du LHC, prévu samedi à 19h45, ne devrait pas être remise en cause.

Pour rappel, la Vaudoise aréna a été inaugurée le 24 septembre.