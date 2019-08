Sept jeunes personnes accusées de brigandages

Sept jeunes accusés d'avoir commis une série de brigandages dans le Jura bernois et le Seeland devront répondre de leurs actes devant la justice. L'un des malfaiteurs présumés n'était âgé que de 14 ans au moment des faits.

Au terme de son enquête, la police cantonale bernoise a identifié sept jeunes âgés de 14 à 19 ans soupçonnés d'avoir participé dans diverses compositions à des brigandages et à des vols. Quatre des délinquants présumés étaient mineurs au moment des faits.

Les membres de cette bande sont soupçonnés d'avoir participé au début de l'année à des brigandages à Villeret (BE), aux Reussilles et au Landeron (NE), ainsi qu'à des vols par effraction à Bienne, Bellmund (BE) et à Bellach (SO), ont indiqué lundi la police cantonale bernoise et la justice.

Fuite avec une voiture volée

Dans le courant du mois de mars, cinq jeunes soupçonnés d'être liés avec ces trois brigandages avaient été arrêtés. Ils avaient admis en partie leur participation dans les trois attaques de boulangerie à Villeret, au Landeron et aux Reussilles.

Lors du dernier brigandage, un homme avait été menacé et ligoté à sa chaise. Les auteurs présumés avaient à chaque fois réussi à prendre la fuite à bord d'une voiture volée. L'un des véhicules avait été retrouvé carbonisé dans une forêt du Seeland. L'enquête avait permis ensuite d'identifier deux autres auteurs présumés.

Le montant total des infractions s'élève à plus de 80'000 francs alors que le montant des dégâts est estimé à 4500 francs.