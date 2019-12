Salle de gym détruite par les flammes à Holderbank

Une voisine a alerté la police vers 2h30 après avoir entendu des crépitements venant de la salle de gymnastique. Malgré l'intervention des pompiers, le bâtiment a entièrement brûlé, a indiqué mardi la police cantonale argovienne.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. La police n'écarte pas l'éventualité d'un acte criminel.

Cours supprimés

Dans le sous-sol de la salle de gymnastique se trouvaient les installations de chauffage de l'école et du bâtiment abritant l'administration communale. «On ne peut plus chauffer l'école et le bâtiment communal», a déclaré le maire Herbert Anderegg à la radio alémanique SRF.

L'école reste donc fermée et les cours sont supprimés. La halle de gymnastique a été construite il y a 95 ans. Elle est inscrite au patrimoine. (ats/nxp)