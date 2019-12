Résidents et pompiers unis contre un feu de garage

Un garage attenant à une habitation a pris feu lundi matin dans la commune jurassienne de Saulcy.

Les voisins et le propriétaire de l'établissement en feu ont partiellement circonscrit les flammes, à l'aide d'extincteurs, en attendant l'arrivée des pompiers, indique un communiqué de la police jurassienne.

Une trentaine d'hommes et six véhicules du SIS Haute-Sorne épaulés par le CR de Delémont sont rapidement intervenus pour éteindre complètement le feu et ventiler les lieux.

Aucun blessé n'est à déplorer. Les dégâts se sont essentiellement limités au garage, précisent les forces de l'ordre qui ont ouvert une enquête pour cerner les causes du sinistre.