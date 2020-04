Une remise en bois part en fumée

Samedi 11 avril vers 18h10, un incendie s'est déclaré dans une remise en bois à Kallnach (BE), dans la région de Gimmerz. Le feu a rapidement pu être maîtrisé et éteint grâce aux force d'intervention dont 36 membres des sapeurs-pompiers Kallnach et du centre de renfort de Lyss. Le bâtiment n'a toutefois pas pu être sauvé et a été entièrement détruit.

Les bâtiments attenants ont pu être préservés. Personne n'a été blessé, précise la police cantonale bernoise ce dimanche dans un communiqué. Selon les premières informations, le montant des dégâts devrait s’élever à plusieurs dizaines de milliers de francs.

La route principale a dû être fermée pendant environ deux heures pour permettre les travaux liés à l’incendie. Une déviation a été mise en place par les pompiers. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier la cause de l’incendie et le montant exact des dégâts.