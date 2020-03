Prison pour un chauffard voleur de vélos

Un chauffard récidiviste écope de 4 ans et demi de prison dans le canton de Lucerne. Entre 2017 et 2019, l'homme âgé de 35 ans a multiplié les délits routiers dans toute la Suisse et volé une centaine de vélos pour les revendre.

La Cour criminelle de Lucerne a reconnu l'accusé coupable de violations graves des règles de la circulation routière, abus de numéros d'immatriculation, de vols et de s'être soustrait à des alcotests. Dans son jugement publié jeudi, le tribunal souligne que le trentenaire «a commis à peu près tout ce que le code de la route interdit de faire».

Sur la peine qu'il doit purger, dix mois correspondent à une ancienne sanction prononcée en 2012, dont le sursis est désormais levé. Le prévenu doit aussi s'acquitter des frais de procédure de 24'000 francs et d'une amende de 2000 francs.

Ivre au volant, il fuit devant la police

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus principalement en Suisse centrale. En septembre 2017 notamment, alors que le chauffard avait déjà été arrêté précédemment par la police, il s'est rendu en voiture à Küssnacht (SZ) chez sa compagne de l'époque, après avoir avalé des médicaments, consommé de la cocaïne et bu au moins deux litres de bière.

Lorsque la police a tenté d'intercepter son auto pour le soumettre à un contrôle, le principal intéressé a mis les gaz, forçant un policier a faire un bond de côté pour ne pas se faire renverser. Le chauffard a poursuivi sa route à une vitesse dépassant les limites autorisées avant de garer sa voiture pour aller boire encore plus d'alcool dans un bar.

En d'autres circonstances, l'accusé a même roulé à 220 km/h sur l'autoroute près de Sarnen pour échapper à une patrouille de police qui voulait le contrôler. Il n'a pas hésité à doubler des véhicules par la droite et a percuté une glissière de sécurité au passage.

Vélos volés revendus en Serbie

Le prévenu a aussi souvent fait le plein sans payer. Il a également fouillé des véhicules pour y voler des effets qui s'y trouvaient.

De manière plus spectaculaire, il a volé une centaine de vélos haut de gamme, dont des vélos électriques pour les vendre à un homme qui le payait 100 francs par vélo et les revendait en Serbie. Le montant de ces délits est estimé à 200'000 francs. (ats/nxp)