Un mort et deux blessés dans le Seeland

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées dans une collision frontale entre deux véhicules dimanche après-midi entre Büren an der Aare et Meinisberg, non loin de Bienne. La route est restée fermée durant près de quatre heures.

Pour une raison encore indéterminée, un automobiliste de 30 ans a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé et traversé la chaussée. Il est alors entré en collision avec une voiture arrivant en sens inverse conduite par une femme de 51 ans, a indiqué lundi la police cantonale.

Les deux automobilistes sont gravement blessés, tandis que la passagère du second véhicule, une Suissesse de 83 ans domiciliée dans le canton de Berne, n'a pas survécu. Deux hélicoptères ont été nécessaires pour acheminer les blessés à l'hôpital. (ats/nxp)