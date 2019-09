Les vols dans les voitures grimpent en Valais

Une augmentation des vols dans les véhicules a été observée ces dernières semaines dans le canton du Valais. Une pratique d'autant plus facile que dans quatre cas sur cinq, les véhicules n'étaient pas verrouillés, déplore la police cantonale valaisanne.

Il s'agit dans ce cas d'une véritable «invitation aux voleurs», soulignent les forces de l'ordre qui rappellent que les personnes lésées courent le risque de voir leur couverture réduite par les compagnies d'assurances.

La police rappelle en conséquence qu'il ne faut pas laisser d'objet de valeur visible dans le véhicule. La même précaution s'applique pour les carte d'identité, les documents du véhicule, les cartes bancaires ou de crédit ainsi que les clés de maison.

Le police recommande aux conducteurs de toujours verrouiller les portes et le coffre lorsqu'ils quittent leur véhicule, même dans les garages fermés. Et de ne pas oublier de vérifier également les fenêtres et le toit ouvrant.