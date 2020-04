La jeune veuve demande une reprise de l’enquête

Mardi dernier, cela faisait une année jour pour jour que Waqas Siddique perdait la vie dans la chambre qu’il louait dans une bâtisse centenaire de Fribourg classée au patrimoine national, à la sortie nord de la ville. Ce Pakistanais de 32 ans, établi en Suisse depuis 2011, avait été gravement intoxiqué au monoxyde de carbone.

Sis à 250 m des remparts, le long de la rue de Morat, l’étage supérieur de cette ancienne conciergerie du château de la Poya et la toiture avaient été ravagés par les flammes peu avant 5 heures du matin, ce 7 avril 2019. Sept personnes âgées de 21 à 33 ans (dont la moitié des dix colocataires des lieux à s’être trouvés sur place la nuit en question) étaient parvenues à s’extraire sans l’aide des pompiers. Seul le Pakistanais manquait à l’appel.

Soirée festive

En cette soirée de week-end, celui qui était lui-même sapeur volontaire au bataillon de la Ville venait de fêter son enterrement de vie de garçon dans le salon de l’appartement, en compagnie d’un de ses quatre colocataires d’étage, ainsi que d’un ami venu pour l’occasion. Tous deux fumeurs, les rescapés ont été interrogés à deux reprises par la police, en qualité de suspects.

Ces derniers ont expliqué avoir vidé les cendres du poêle à bois dans un seau en aluminium. Tout en assurant avoir fumé uniquement sur le balcon, notamment avant d’aller se coucher, soit une grosse heure avant l’incendie.

Erreur humaine?

Les analyses de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne ont permis de localiser le départ du feu dans le salon où les trois hommes ont passé la soirée. En particulier sous le canapé sur lequel l’ami de Waqas Siddique a passé la nuit. Si bien que les experts ont jugé qu’une erreur humaine était «possible», soit en raison des cendres évacuées du poêle, soit par la braise d’une cigarette.

«L’hypothèse de la négligence ne peut pas être écartée», a conclu le procureur chargé du dossier, Markus Julmy. Pas plus que celle de la «défaillance technique ou électrique» de cette bâtisse «particulièrement vétuste», auquel cas les responsabilités incomberaient aux deux familles propriétaires du domaine de la Poya.

Faute de pouvoir trancher, le magistrat fribourgeois a décidé courant mars de renoncer à ouvrir une action pénale - même contre inconnu -, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière sur le rapport d’enquête préliminaire. Une décision approuvée par le procureur général Fabien Gasser. Selon nos informations, la veuve de 23 ans et compatriote de la victime s’y est opposée en saisissant le Tribunal cantonal en vue d’investigations complémentaires.

Un bébé de 6 mois

La jeune femme, alors enceinte de Waqas Siddique, avait convenu avec celui qui l’avait rencontrée et épousée au Pakistan seize mois plus tôt qu’elle le rejoindrait en Suisse dans les jours qui suivraient son enterrement de vie de garçon. À la place, l’épouse endeuillée a dû organiser son retour au pays à peine arrivée, et surtout le rapatriement du corps en vue des obsèques prévues dans leur ville de Ghakhar (à 80 km au nord de Lahore). Leur fillette est née il y a six mois dans une clinique de Fribourg.

Dans ses premières déclarations à la police, le colocataire des combles a assuré avoir tout tenté pour accéder à la chambre du trentenaire, après avoir été lui-même réveillé par la forte odeur de fumée et constaté que celle-ci s’infiltrait dans sa pièce par-dessous la porte ainsi que depuis le plancher. Mais que les pompiers lui avaient donné l’ordre de sortir.

Épaisse fumée

L’ami qui avait dormi sur le canapé a expliqué pour sa part qu’il était en train de remplir une bassine dans la cuisine de l’étage supérieur lorsqu’il a constaté la présence d’une importante fumée entre le corridor et le salon. Pensant qu’elle provenait du poêle à bois, l’individu serait allé déverser l’eau dudit récipient en direction du foyer, bien qu’il ait indiqué ne pas avoir vu de flammes. L’air et la chaleur à cet endroit auraient cependant été «totalement intenables».

L’hôte d’une nuit aurait alors crié pour tenter de réveiller les sept autres personnes qui se trouvaient dans l’ex-conciergerie. Il était en tout cas le premier à s’être retrouvé à l’extérieur.