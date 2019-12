«L’inaction de Berne sur les convois de fonds n’est plus tenable»

Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) appelle la Confédération à agir dans le domaine des convois de fonds. Son «inaction n’est plus une solution tenable», dénonce-t-il. Ce jeudi matin, le Vaudois a déposé une interpellation sur le sujet. «Le Conseil fédéral n’estime-t-il pas qu’il serait indispensable et urgent qu’une coordination fédérale ait lieu en matière de transport de fonds?» interroge-t-il.

L’intervention fait suite à l’arrêté de l'Etat de Vaud annoncé mercredi. Celui-ci vise à rendre moins attractif aux yeux des braqueurs le transport de fonds et assurer la sécurité des convoyeurs. Le canton devient le seul de Suisse à avoir fixé des règles. Il réagit à plusieurs attaques, la dernière remontant à la semaine dernière à Daillens. En l’absence de «règles fédérales», l’Exécutif vaudois a pris les devants: il exige que tout transport se fasse de jour dans un véhicule lourd équipé d’un blindage, entre autres.

«Un convoi partant de Zurich pour Genève devra bien passer par le canton de Vaud, et donc respecter les nouvelles règles»

Olivier Feller salue l’attitude déterminée du canton de Vaud, tout en identifiant les «gros problèmes pratiques» que va engendrer une réglementation isolée. «Un convoi partant de Zurich pour Genève devra bien passer par le canton de Vaud, et donc respecter les nouvelles règles», détaille-t-il. Le libéral-radical appelle de ses vœux une «discussion partenariale» entre la Confédération, les cantons et les entreprises.

Son appel convainc au-delà des lignes partisanes et cantonales. Le socialiste valaisan Mathias Reynard juge qu’une telle coordination serait un «minimum». En septembre, le conseiller national avait cosigné avec d’autres socialistes romands et alémaniques une motion du Vaudois Nicolas Rochat Fernandez. Le texte demande à la Confédération de légiférer «sur les activités de convoyage de fonds en définissant des standards». «Il est à craindre que la concurrence forte sur ce marché et le faible encadrement législatif de cette activité risque de favoriser la répétition» de ces «actes de nouveau banditisme», développait l’ancien élu dans son intervention. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion, qui n’a pas encore été traitée en plénum.

L’Association des entreprises suisses de services de sécurité (AESS) défend, elle aussi, la nécessité d’une solution fédérale, que ce soit sous la forme d’une coopération ou d’une loi. «Le canton de Vaud a pris des mesures que nous saluons, mais qui ne couvrent que son territoire. Les attaques contre les convois risquent de se déplacer dans d’autres cantons.»