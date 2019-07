Il vole le bateau d'un homme venu le secourir

Un homme de 42 ans s'est emparé lundi après-midi d'un bateau à moteur à Rapperswil (SG) en poussant son propriétaire à l'eau. Après avoir percuté plusieurs autres embarcations, il s'est fait arrêter au large.

Ironie du sort, le propriétaire du bateau, âgé de 55 ans, était venu en aide à l'inconnu qui s'était jeté dans le lac de Zurich avec ses vêtements et avait nagé en direction du large. Le quinquagénaire avait alors démarré son bateau au port et rejoint le nageur habillé, indique mardi la police cantonale saint-galloise.

Arrêté par la police du lac

Le pilote a tiré le nageur hors de l'eau et s'apprêtait à le ramener au port. Pour des raisons encore inconnues, les deux hommes se sont bousculés à bord et le nageur a poussé le propriétaire du bateau dans l'eau. Le quadragénaire a alors pris les commandes de l'embarcation pour le ramener au port.

Sur son chemin, il a frôlé un autre bateau et un pédalo, avant de percuter un second pédalo occupé par quatre personnes. Personne n'a été blessé. Le suspect a alors repris de la vitesse pour repartir au large. La police du lac a réussi à l'intercepter et à l'arrêter.

Entre-temps, des tiers sont venus en aide au propriétaire pour l'extraire de l'eau. (ats/nxp)