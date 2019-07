Il meurt après la chute de 15 mètres de leur voiture

Un véhicule avec à bord deux hommes de 21 ans est sorti de la route dans la nuit de vendredi à samedi à Innerthal (SZ). L'un des occupants est mort, l'autre grièvement blessé. La police ignore lequel conduisait.

Les enquêteurs ne connaissent pas non plus les causes exactes de la sortie de route survenue vers 01h00 dans un virage à gauche. Après avoir quitté la chaussée, la voiture a chuté dans un champ quinze mètres plus bas avant de terminer son envolée dans un ruisseau encore quatre mètres en contrebas.

Des témoins ont veillé les deux victimes et leur ont administré les premiers soins en attendant l'arrivée des secours, a précisé la police schwyzoise samedi dans un communiqué. (ats/nxp)