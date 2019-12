Un groupe d'activistes perturbe un culte à Bâle

Un groupe d'activistes masqués a perturbé un office religieux la veille de Noël à Bâle. Ils en voulaient à la pasteure pour sa participation il y a plusieurs années à un blog nationaliste.

Les activistes et leur banderole appelant à la paix plutôt que la haine ont été expulsés du temple de Petit-Huningue par des membres de la paroisse et le sacristain. Il n'y a pas eu d'autres incidents. L'Eglise réformée-évangélique de Bâle-Ville envisage néanmoins de porter plainte pour violation de domicile et contrainte, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que le passé de la pasteure crée des remous. Il y a déjà eu des protestations à l'interne à la suite de sa nomination en septembre. La femme d'Eglise s'est toutefois alors distanciée de ce blog de la droite nationaliste qu'elle a quitté en 2011. (ats/nxp)