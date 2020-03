La fusillade à Grandson a fait un mort

Ce qui s'apparente de plus en plus à un règlement de comptes entre trafiquants, samedi en début d'après-midi à Grandson, dans le canton de Vaud, a fait un mort et quatre blessés, indique ce lundi la police vaudoise.

Alertés, les gendarmes ont retrouvé cinq personnes dont quatre blessés dans cet appartement de la rue Basse, en plein centre-ville. La REGA a héliporté rapidement deux personnes dans un grave état au CHUV. Ils étaient blessés par balle. L'un d'eux est décédé pendant la nuit. Les deux autres blessés découverts sur place ont été emmenés en ambulance. Ils ont déjà pu en sortir.

La victime est un suisse de 27 ans, domicilié dans la région. Le deuxième blessé grave, toujours dans un état critique, est un Suisse de 22 ans installé à Zurich. Les deux derniers blessés sont également installé dans le Nord vaudois, et âgés de 24 et 27 ans.

