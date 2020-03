Fusillade de Grandson: auteur présumé interpellé

L'auteur présumé des coups de feu du 29 février dernier à Grandson (VD) a pu être interpellé en France. La fusillade avait fait deux morts et trois blessés dans un appartement de la rue Basse.

La section de recherches de Besançon de la Gendarmerie française a procédé lundi à l'interpellation d'une personne. Ce ressortissant français né en 1999 et domicilié dans le département du Doubs serait l'auteur des tirs, a annoncé mardi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Les investigations menées depuis plus d'une semaine par les enquêteurs suisses et français ont permis cette arrestation. Selon les premiers éléments de l'enquête, le Français de 20 ans arrêté lundi serait le seul à avoir tiré des coups de feu. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce crime et le rôle de chaque protagoniste, a précisé la police sans donner d'autres précisions.

Selon l'Est Républicain et «20 Minutes», le drame a pour cadre un échange de drogue. Le vendeur français aurait tenté de rouler ses clients en remplaçant le cannabis par un autre produit. La police vaudoise ne confirme pas cette information. Deux procédures judiciaires vont être instruites. L'une en Suisse, l'autre en France. (ATS/nxp)