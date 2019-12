Le funambule Nock risque plus de 7 ans de prison

Freddy Nock risque sept ans et demi de prison. C'est du moins la sanction que réclame le Ministère public devant la justice argovienne. Le funambule de l'extrême est notamment accusé d'avoir tenté de tuer son épouse et de mise en danger de la vie d'autrui.

Le procès de Freddy Nock, âgé de 55 ans, s'est ouvert mercredi matin devant le Tribunal de district de Zofingue (AG). Les faits incriminés remontent aux années 2008, 2013 et 2014.

Le Ministère public reproche au funambule d'avoir tenté d'étouffer son épouse âgée de 44 ans avec un coussin, jusqu'à ce qu'elle se fasse passer pour morte. Lorsqu'il s'est rendu compte de cette simulation, il aurait infligé plusieurs coups de poing à son visage.

Freddy Nock est aussi suspecté d'avoir brisé le nez de sa femme, d'avoir frappé sa tête contre un mur et de l'avoir soulevée par-dessus la balustrade de la cage d'escalier de leur maison en menaçant de l'y laisser tomber. Il se serait régulièrement fait l'auteur de graves violences conjugales.

Témoignage de l'épouse en larmes

«Il voulait avoir le pouvoir sur moi», a témoigné l'épouse du funambule, alors que ce dernier suivait les déclarations de sa victime présumée sur un écran dans une pièce voisine de la salle d'audience. Décrivant les agressions, elle a commenté: «il devenait un autre homme».

Décrivant sa peur de mourir au moment des violences, la quadragénaire a fondu en larmes. «Pendant toutes ces années, j'ai tout avalé et refoulé. (...) Je n'ai jamais voulu admettre que mon mari, que j'ai tant aimé, m'a infligé tout ça. Jamais, je ne me serais alors adressée à la police de moi-même.»

L'épouse a suivi une psychothérapie pour digérer les violences et sauver son couple, a-t-elle ajouté. Elle a quitté le domicile conjugal une fois, avant d'y réemménager.

Freddy Nock et son épouse formaient un couple depuis 2008. Mariés depuis 2013, ils se sont séparés en 2017 et se trouvent en procédure de divorce. Ils ont un fils commun âgé de 8 ans qui vit aujourd'hui chez sa mère.

Pas de regrets, selon l'accusation

Le Ministère public se base principalement sur les déclarations de la victime présumée qu'il estime crédibles et concluantes. Une fille de la quadragénaire a assisté, par le son, à l'une des agressions. Une fille de l'accusé était présente lors d'une autre attaque.

Dans son réquisitoire, le procureur a demandé sept ans et demi de prison contre le prévenu pour tentative de meurtre, tentatives de lésions corporelles et mise en danger multiples de la vie d'autrui. Il lui reproche aussi de ne montrer aucun regret et de s'être fondu en fausses excuses durant l'enquête.

L'accusation exige aussi que le funambule soit placé immédiatement en détention de sûreté. Le prévenu a séjourné en détention préventive à trois reprises.

Nock se tait et veut l'acquittement

L'avocat de Freddy Nock réclame, lui, l'acquittement de son client sur toute la ligne. Il demande aussi une indemnité financière et une réparation pour tort moral.

«Personne ne sait ce qui s'est passé», a souligné le défenseur de la vedette face aux juges. Le principal intéressé a, lui, refusé de répondre aux questions de la présidente du tribunal.

Contre-attaque du funambule

Aux enquêteurs, Freddy Nock avait déclaré qu'il a lui aussi été battu par sa femme en raison de problèmes d'alcool de cette dernière. Son épouse conteste ces faits tout en admettant avoir parfois provoqué son mari de manière verbale.

Un jour, le prévenu avait alerté la police en indiquant que sa femme l'avait agressé. Elle a alors décrit aux policiers les violences dont elle se disait victime, tout en renonçant à porter plainte à ce moment-là.

Freddy Nock s'est fait connaître depuis les années 1990 en réalisant des exploits inscrits dans le livre Guinness des records. En 2015, il a parcouru en 39 minutes les 347 mètres séparant le Biancograt et le Piz Prievlus, sur un câble tendu entre deux pics grisons, franchissant un abîme de 1000 mètres. Lors de la dernière Fête des vignerons à Vevey, il a marché sur un câble tendu entre deux camions-grues. (ats/nxp)