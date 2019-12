Une explosion fait un mort et 25 blessés

Une personne est morte et environ 25 autres ont été blessées ce vendredi lors d'une explosion d'origine encore indéterminée survenue dans l'est de l'Allemagne, selon des sources policières. La déflagration a retenti peu avant 9 heures dans un immeuble de Blankenburg.

Elle a été suivie d'un incendie, a expliqué la police locale. Le corps de la victime a été découvert dans l'appartement où l'explosion a sans doute eu lieu, a-t-elle ajouté. La police enquête notamment pour savoir si une fuite de gaz pourrait être la cause du drame.

Un porte-parole a estimé que le bilan des victimes pourrait encore s'alourdir, étant donné le nombre de blessés graves.

???????? DRAME - Au moins 1 mort et 25 blessés graves après une #explosion dans un immeuble de #Blankenburg vers 9h ce #vendredi13 dans l'est de l'#Allemagne. 200 #pompiers sur place, des habitants toujours coincés dans les décombres, le quartier évacué et bouclé. #blankenberg (n-tv) pic.twitter.com/bXkuiEvKeg