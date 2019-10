Deux hommes à bicyclette braquent une bijouterie

Deux hommes cagoulés à bicyclette ont attaqué samedi une bijouterie à Soleure, peu avant 14h45. Ils ont menacé la vendeuse et un client avec un objet dissimulé avant de briser des vitrines et dérober des montres et des bijoux.

Le butin se monte à plusieurs milliers de francs, selon la Police cantonale de Soleure.

Les deux hommes masqués ont jeté leur butin dans des sacs à bandoulière et pris la poudre d'escampette sur leur vélo. Ils n'avaient toujours pas été appréhendés dimanche.

Les hommes sont de taille moyenne, de corpulence mince et ont entre 25 et 30 ans.

La police soleuroise a lancé un appel à témoins. (ats/nxp)