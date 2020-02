Il décède dix jours après son accident

Un automobiliste victime d'un accident de la circulation fin janvier à Crémines, dans le Jura bernois, est décédé une dizaine de jours plus tard. Le conducteur français âgé de 50 ans avait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait de Moutier (BE) en directeur de Balsthal (SO).

L'enquête est toujours en cours pour clarifier les circonstances de cet accident, ont indiqué mercredi la police cantonale bernoise et le Ministère public Jura bernois-Seeland. L'homme, qui avait été transporté à l'hôpital après avoir été désincarcéré par les pompiers, est décédé lundi. (ats/nxp)