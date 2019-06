Convaincus d'assassinat, père et fille écopent de 18 et 20 ans

Les juges du Tribunal criminel de l'Est vaudois viennent de condamner à respectivement 18 et 20 ans de prison l'octogénaire et sa fille, âgée de 41 ans. Tous deux sont convaincus d'assassinat, soit le chef d'accusation le plus grave en matière d'homicide.

La Cour a estimé que les deux avaient agi ensemble, avec préméditation et en faisant preuve d'une cruauté et d'une froideur particulières. Elle a entièrement suivi le Ministère public vaudois qui avait requis exactement ces peines.

Le père et la fille seront maintenus en détention pour motifs de sûreté. Les voies d'appel et de recours restent ouvertes.

Développement suit. (TDG)