Cinq arrestations après des coups de feu

Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur des coups de feu tirés dimanche après-midi lors d'une dispute entre des jeunes à Villmergen (AG). Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui.

Deux adultes et trois mineurs âgés de 16 à 20 ans ont été arrêtés. Il s'agit de trois Suisses, un Syrien et un Italien, a indiqué mardi le Ministère public argovien qui confirme une information du site en ligne blick.ch.

Les faits se sont produits dans la cour d'une école à Villmergen. Quatre jeunes jouaient au basket lorsque six autres jeunes hommes sont arrivés armés de battes de baseball et de couteaux. L'un d'eux a sorti un pistolet et tiré plusieurs coups de feu.

Selon la police, les victimes se sont défendues et les agresseurs ont pris la fuite. Les jeunes qui ont été agressés ont saisi le pistolet et l'ont ensuite jeté dans une rivière. La police a retrouvé l'arme. Deux personnes ont dû recevoir des soins. (ats/nxp)