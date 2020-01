Chalet en feu dans un village valaisan

Un chalet a été la proie des flammes dans la nuit de mardi à mercredi à Euseigne (VS). Les pompiers et la police sont sur place et l'intervention était toujours en cours tôt mercredi matin, a indiqué la police valaisanne sur Twitter. Personne n'a été blessé.

#incendieEuseigne – 22.01.2020, 06h20: Euseigne. Incendie d'un chalet. Aucune personne n’a été blessée. Intervention toujours en cours. Infos suivront. Pol Cant VS. pic.twitter.com/KXVKgwTRF1 — Police Valais (@PoliceValais) January 22, 2020

