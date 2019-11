Un bus avec 37 Suisses à son bord se renverse

Un bus de voyage s'est renversé avec 37 passagers suisses à son bord lundi après-midi en eSwatini (ex-Swaziland). Certains passagers blessés ont dû être conduits à l'hôpital.

Le voyage était organisé par Cruisetour AG, filiale de TUI, basée à Zurich, rapporte le «Blick» mercredi. La porte-parole Bianca Schmidt détaille dans le quotidien: «Peu de temps après l'accident, les services de secours sont arrivés sur place et ont fourni les premiers soins aux passagers blessés.» «Blick» indique que l'accident a fait au total dix blessés.

Zehn Touristen verletzt: Reise-Car mit 37 Schweizern in Swasiland umgekippt https://t.co/fczLlAoagj — BLICK (@Blickch) November 20, 2019

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé l'accident à l'agence d'information Keystone-ATS mais ne s'est pas prononcé sur le nombre total de blessés. «Certains ressortissants suisses ont été légèrement blessés. Actuellement, deux personnes sont hospitalisées. Le reste du groupe poursuit son voyage. L'ambassade de Suisse à Pretoria est en contact avec les autorités compétentes à Eswatini/Swasiland», indique le DFAE.

Selon Mme Schmidt, le groupe de touristes suisses, qui participe à un safari guidé, a eu de la chance: «Un médecin se trouvait parmi les passagers. Il a pu aider.» Deux des blessés, plus grièvement touchés, ont été transférés dans un hôpital de Johannesbourg, en Afrique du Sud. Les blessés devraient être rapatriés le plus rapidement possible en Suisse. (ats/nxp)