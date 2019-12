Une avalanche ensevelit une piste à Andermatt

Une avalanche est descendue jeudi sur une piste de ski à Andermatt (UR). Selon la police cantonale uranaise, plusieurs personnes ont été blessées. Une importante opération de secours a été déclenchée.

La coulée est descendue à 10h50 dans la région Oberalppass/Felli.

Selon un communiqué de la police cantonale, deux personnes légèrement blessées ont été secourues. Elles ont été transportées par la Rega à l'hôpital cantonal d'Uri.

Le secours alpin suisse, la Rega, le service d'ambulance d'Uri et la police cantonale uranaise ont été mobilisés.

Massive search and rescue operation underway in Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers https://t.co/xdA63fZzcA pic.twitter.com/7inMwNpGdX via @News_Executive