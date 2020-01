Accident mortel de la route, appel à témoin

La police cantonale vaudoise a été avertie d'un accident mortel au Moulin du Choc, à Bussigny, samedi 18 janvier 2020 vers 18h05. Plusieurs véhicules sont impliqués, la police lance un appel à témoins.

Le conducteur d'une auto BMW série 7 circulant sur la route cantonale entre Aclens et Bussigny, au lieu-dit Moulin du Choc, a perdu la maîtrise de son véhicule. Celle-ci est entrée en collision frontale avec une voiture de livraison OPEL qui circulait elle, normalement en sens inverse.

Sous la violence du choc, l'OPEL a été projetée sur la droite et s'est couchée sur le flanc à près de 4 mètres de la chaussée. La BMW a continué sa course et est venue percuter l'avant d'une voiture HONDA Accord, qui circulait normalement derrière l'OPEL. Suite aux deux chocs consécutifs, la BMW s'est finalement immobilisée sur une bande herbeuse.

Secours impuissants

Malgré l'arrivée rapide des secours, ces derniers n'ont pu que constater le décès du conducteur de l'OPEL. Sa passagère quant à elle a été très grièvement blessée, tout comme le conducteur de la BMW, son passager et du conducteur de la HONDA.

Cet accident a nécessité l’engagement d’un grand nombre d’intervenants, dont : 4 ambulances, SMUR de Morges, 2 hélicoptères de la REGA, pompiers du SPSL et SDIS Morget, un officier de service des CFF, 9 patrouilles de la gendarmerie, ainsi que l’unité circulation et la brigade canine. Une équipe desoutien d’urgence (ESU) a également été engagée.

Appel à témoins

La route a été fermée jusqu'à 04h30 pour les besoins de l'intervention, indique lundi la police vaudoise dans un communiqué. L'enquête a été ouverte par la Procureure de service et a été confiée aux spécialistes de la circulation de la gendarmerie.

La police cantonale vaudoise lance un appel à témoins avec d'établir les circonstances de cet accident. proximité immédiate et qui seraient en possessiond’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête sont priées de contacter le Centre d’engagement et de transmission au 021 333 5 333