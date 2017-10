Violente bagarre au couteau à Lugano

Une bagarre impliquant une dizaine de personnes a éclaté samedi, vers 3h40 du matin, devant un local public au centre ville de Lugano (TI). Un homme a blessé au couteau plusieurs d'entre elles avant de s'enfuir.

La police est intervenue sur place après les faits, mais a perdu la trace de l'homme qui n'a pas pu être identifié, a indiqué samedi la police cantonale tessinoise dans un communiqué.

Un blessé a été transporté en ambulance à l'hôpital, tandis que les autres présentent des blessures aux bras et aux jambes. Leur vie n'est pas en danger, précise le communiqué. Il s'agit de trois citoyens de nationalité albanaise, trois Italiens de 27 et 23 ans, et un Suisse de 22 ans. Une enquête a été ouverte. (ats/nxp)