Venu de Londres, le Piper accidenté a fait escale à La Blécherette

Le crash du Simplon (VS), dimanche à 10h20, livre peu à peu ses secrets bien gardés par le Ministère public de la Confédération et la police cantonale valaisanne. D’après les communications officielles, l’accident a causé la mort des trois occupants, le pilote, une femme et un bébé. Selon nos informations, il s’agit d’un Piper PA-28RT-201 Arrow IV immatriculé en Grande-Bretagne. Il appartient à un couple londonien qui s’était marié en juillet 2016. Sur les réseaux sociaux circulent des photos récentes où on voit la mère rayonnante de bonheur avec son bébé. Lui est un compositeur réputé dans les milieux du cinéma, de la publicité et de la télévision. Elle est saxophoniste et a joué dans des salles célèbres de musique classique.

Escale à La Blécherette

Les autorités et les proches n’ont pas confirmé que ce couple et son bébé se trouvaient bien dans l’avion accidenté. Ce qui est certain, c’est que l’appareil a décollé le 24 août entre 9h et 10h de l’aérodrome de Stapleford, au nord est de Londres. Dimanche 25 août, vers 9h, il s’envolait de l’aéroport de La Blécherette, à Lausanne, dont les responsables ne font aucun commentaire sur le crash. La trace du Piper mène ensuite dans le ciel de Martigny, de Bex et de Sion. La course s’est tragiquement terminée à une altitude de près de 2000 mètres, à une vitesse de 231 km/h, dans les contreforts du Simplon au-dessus de Brigue. Selon les informations de la police valaisanne communiquées dimanche, l’avion se rendait en Italie. Un témoignage publié par «Blick» a fait état de traînées en feu tombant du ciel et d’une détonation.

Le récit du témoin laisse entendre que l’appareil a subi une grave avarie. Mis en service en 1979, le Piper PA-28RT-201 a appartenu à douze propriétaires avant de finir entre les mains du compositeur londonien qui en a fait l’acquisition en juin 2015. Il le montre fièrement sur son journal Facebook. Sur des selfies, on le voit aux commandes en compagnie de son épouse. Le couple avait pris l’habitude de voyager dans les airs. Parmi les destinations bien choisies et réputées, les photos indiquent notamment Le Touquet et l’Île de Ré, en France. Des photos publiées ces derniers mois sur Instagram témoignent de la récente naissance de leur enfant.

Belle reconnaissance

Sans avoir accédé au statut de stars internationales, le propriétaire du Piper et son épouse ont obtenu une belle reconnaissance. Le mari a étudié la musique à l’Université de Birmingham, en Grande-Bretagne. Il a commencé sa carrière dans le théâtre avant de poursuivre une carrière musicale dans le cinéma: il travaille comme assistant sur la bande originale du film «Cape Fear», réalisé par Martin Scorsese en 1991. Il a aussi participé à la réorchestration de la musique de l’un des plus célèbres films du cinéaste, «Taxi Driver», interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra. Récompensé à plusieurs reprises, il a ensuite créé sa propre agence de composition et de production.

L’épouse est une saxophoniste saluée par les critiques et les médias en tant que soliste. Elle a joué avec les orchestres les plus connus du Royaume-Uni, comme le London Symphony Orchestra, le Philharmonia Orchestra ou le BBC Concert Orchestra. Son site web indique qu’elle s’est produite sur des scènes internationales, notamment au Proche-Orient et en Asie. Son site annonce pour finir la préparation d’un album solo avec la collaboration de son époux.