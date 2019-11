Vaches tombées dans la rivière à cause d'un chien?

Neuf vaches ont été attaquées par un chien le mois dernier sur un pâturage à Ernen (VS). On les a retrouvées dans une rivière et huit d'entre elles sont mortes.

Le garde-chasse a procédé à des prélèvements ADN sur la vache blessée dans la nuit du 16 au 17 octobre. Selon les analyses effectuées par le laboratoire de biologie de la conservation de l'université de Lausanne, le bovin a été mordu par un chien, a indiqué vendredi le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF).

Des morsures ont aussi été constatées sur les autres génisses qui ont péri. «Nous n'avons aucune information sur ce qui s'est passé exactement cette nuit-là», a précisé à Keystone-ATS Sascha Wellig, biologiste au SCPF.

Il est fort probable que les génisses attaquées ont été prises de panique, se sont blessées avant de chuter dans la rivière. Le troupeau se trouvait sur le pâturage de Binachra dans le Haut-Valais.