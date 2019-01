Une station-service braquée, 2 jeunes en fuite

Juste avant la fermeture de la station-service, deux jeunes hommes encagoulés et armés d'un marteau et d'un spray au poivre ont menacé la caissière et une deuxième employée, afin de se faire remettre le contenu de la caisse. Le dispositif policier mis en place n'a pas permis l'interpellation des auteurs du brigandage, précise la police.

L'enquête est menée par la police judiciaire. Cette dernière recherche deux adolescents d'environ 16 ans. (ats/nxp)