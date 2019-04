Une loco heurte de plein fouet deux wagons historiques

Deux wagons historiques des CFF ont transpercé le mur d'un dépôt à Buchs (SG), percutés par une locomotive arrivant à une vitesse trop élevée. Cette dernière n'a pas réussi à freiner à temps en pénétrant dans le bâtiment et a projeté les deux voitures contre le mur.

L'accident est survenu mardi matin, indique à Keystone-ATS un porte-parole des CFF. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne de «20 Minuten».

La locomotive de manœuvre n'a pas freiné suffisamment tôt devant l'entrée du dépôt. Elle a percuté les deux wagons de collection garés devant elle. Le choc a projeté les wagons à l'autre extrémité du dépôt, où ils ont défoncé le mur du bâtiment.

Les deux wagons appartiennent à la collection de CFF Historic. On ignore pour l'instant le montant des dégâts et les causes exactes de l'accident. Le service suisse d'enquête de sécurité s'est rendu sur place. (ats/nxp)