Une kayakiste sauvée des eaux à Château-d'Oex

Une kayakiste descendait les gorges de la Sarine, ce lundi, lorsque sa balade nautique a viré au cauchemar. A proximité du pont Gérinoz, son embarcation bi-place s'est retournée et l'infortunée s'est retrouvée la jambe bloquée sous un rocher. La situation était d'autant plus critique que la température de l'eau avoisinait les 7°C et qu'en raison de la fonte des neiges le courant était puissant.

Forte de son expérience, la sportive de 28 ans était équipée d'une combinaison étanche et ses compagnons de descente ont immédiatement pris des dispositions pour sécuriser au mieux la prisonnière des eaux, qui se trouvait en contrebas d'une pente raide de 50 mètres.

Large collaboration

Comme le site ne permettait aucun atterrissage, la Rega a d'abord déposé en stationnaire un spécialiste de la colonne de secours de Château-d'Oex, issu du Club alpin suisse (CAS), ainsi qu'une médecin urgentiste. Ensuite, c'est un spécialiste du sauvetage canyoning du Secours alpin romand (SARO) qui a été dépêché sur les lieux, toujours par voie aérienne. Par la suite, une dizaine de sauveteurs du CAS sont intervenus, encordés, pour prodiguer les premiers soins. Les sapeurs-pompiers de Château-d'Oex ont encore dû gonfler - au compresseur - et installer des coussins de levage pour qu'enfin la malheureuse puisse être dégagée. «Ce sauvetage, c’est un vrai travail collectif», a commenté la médecin de la Rega à l’issue de l'intervention.

Après deux heures passées dans l'eau, la blessée a finalement été hélitreuillée par la Rega, puis transférée à l'hôpital en état d'hypothermie. Précisons encore que la Garde aérienne suisse de sauvetage a procédé à 75 missions durant le week-end de Pentecôte. (TDG)