Une ferme détruite par les flammes à Bauma

L'alerte a été donnée vers 7h30, a indiqué lundi la police cantonale zurichoise. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, la ferme et une grange étaient déjà la proie des flammes. En raison des forts vents, les flammes se sont propagées à d'autres bâtiments agricoles. Les pompiers ont dû installer plusieurs kilomètres de conduite d'eau pour combattre l'incendie.

Les habitants de la ferme ont pu être évacués à temps. Trois personnes ont reçu des soins sur place en raison d'une possible intoxication par la fumée.

Un mouton, deux chèvres et une dizaine d'oies et de dindes sont morts dans les flammes. Le bétail a pu être sauvé, mais deux veaux ont été légèrement brûlés et ils ont été transportés dans une clinique vétérinaire. La cause de l'incendie n'est pas connue. (ats/nxp)