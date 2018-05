Une femme décède dans son appartement en feu à Vevey

Jeudi 24 mai 2018, vers 2heures du matin, l’alarme a été donnée suite au déclenchement d’un incendie dans un appartement à l’avenue de la Gare à Vevey, indique la Police cantonale. Le feu a été maîtrisé peu après 3heures par les pompiers du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours Riviera. Le logement où a démarré l’incendie est totalement détruit. L’immeuble a subi des dégâts dus aux flammes et à la fumée.

Les pompiers ont constaté la présence dans l’appartement du corps sans vie de l’occupante. Cette dernière est une Suissesse, âgée de 75 ans. Trente-huit habitants de l’immeuble ont été évacués et pris en charge par le personnel de la protection civile de l'Association Sécurité Riviera. Parmi ces personnes, douze ont été conduites à l’hôpital, intoxiquées par la fumée.

L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure. Les investigations sont menées par les spécialistes en matière d’incendie et la Police scientifique de la Police de sûreté vaudoise, en collaboration avec les gendarmes de la région. Le procureur de service a été renseigné et a ouvert une instruction pénale. (TDG)